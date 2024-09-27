Temel kazısı sırasında yandaki market yıkıldı: 1 yaralı
ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde, iş makinesiyle temel kazısı sırasında yandaki market yıkıldı.
ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde, iş makinesiyle temel kazısı sırasında yandaki market yıkıldı. Markete alışveriş için giren kişi yaralanırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Barış Caddesi'nde meydana geldi. Şaban Yılmaz’a ait üst katı depo olarak kullanılan market, yan taraftaki arsada yapılan temel kazısı sırasında aniden çöktü. Bu sırada alışveriş için markete giren kişi, enkaz altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Müşteri, ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılıp Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kazı çalışması durdurulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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