Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Sağlık ekipleri, karlı yolları aşıp hastaya ulaştı

        ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde nefes darlığı çeken Tanver Yıldız (78), kardan kapanan yolun 2 saatlik çalışma ile açılması sonrası ulaşılıp ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 30.11.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağlık ekipleri, karlı yolları aşıp hastaya ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde nefes darlığı çeken Tanver Yıldız (78), kardan kapanan yolun 2 saatlik çalışma ile açılması sonrası ulaşılıp ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Ekiplerin zamanla yarıştığı anlar, kameraya yansıdı.

        Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Boyalı köyünde yaşayan ve nefes darlığı ile kusma şikayeti bulunan Tanver Yıldız'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti. İhbarla bölgeye Ardanuç İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreyi bulunduğu bölgede ekipler, kapalı yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Sağlık ekipleri, kardan kapanan yolun 2 saatlik çalışma ile açılması sonrası köye ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Yıldız, ambulansla hastaneye ulaştırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Ekiplerin, hastaya ulaşmak için zamanla yarıştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Boşanma davası vardı! Kanlı pusu!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Yaşlı çifti elleri ve ayaklarını bağlayıp gasp ettiler!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!

        Benzer Haberler

        Artvin'de rahatsızlanan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştı...
        Artvin'de rahatsızlanan yaşlı adam, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştı...
        Artvin'de 58 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor
        Artvin'de 58 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor
        Artvin Valisi Ergün'den Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyaret
        Artvin Valisi Ergün'den Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ziyaret
        "Sakin şehir" Şavşat'ın Karagöl Sahara Milli Parkı beyaza büründü
        "Sakin şehir" Şavşat'ın Karagöl Sahara Milli Parkı beyaza büründü
        Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle kontrollü sağlanıyor
        Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle kontrollü sağlanıyor
        Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı Atabarı Kayak Merkezi hafta sonu...
        Kar kalınlığının 45 santimetreye ulaştığı Atabarı Kayak Merkezi hafta sonu...