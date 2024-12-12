Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ARTVİN'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda TIR'a çarpan otomobildeki Bünyamin Merttürk (48) hayatını kaybetti, sürücü Yavuz Şiviloğlu ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Artvin’den Rize istikametine seyreden Yavuz Şiviloğlu yönetimindeki 34 FJK 810 plakalı otomobil, aynı yöne giden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen TIR’a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Bünyamin Merttürk araçta sıkışıp ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Bünyamin Merttürk’ün öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Şiviloğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından Merttürk’ün cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.