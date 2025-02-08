Artvin'de çığ düştü; o anlar kamerada

Şavşat ilçesi Aşağıkoyunlu köyünün yüksek kesimlerinde, dün öğleden sonra çığ düştü. Dağ eteklerinden kayan kar kütlesi, yamaçtan ilerleyerek bağ evlerinin yakınına ulaştı. Bölgeyi beyaz toz bulutunun kapladığı olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. Çığ anı, bağ evlerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; kar kütlesinin yamaçtan kaydığı ve çevreyi beyaz toz bulutunun kapladığı anlar yer aldı.

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