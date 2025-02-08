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        Artvin'de çığ düştü; o anlar kamerada

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:20
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        Artvin'de çığ düştü; o anlar kamerada
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        ARTVİN’in Şavşat ilçesinin yüksek kesimlerinde çığ düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Şavşat ilçesi Aşağıkoyunlu köyünün yüksek kesimlerinde, dün öğleden sonra çığ düştü. Dağ eteklerinden kayan kar kütlesi, yamaçtan ilerleyerek bağ evlerinin yakınına ulaştı. Bölgeyi beyaz toz bulutunun kapladığı olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. Çığ anı, bağ evlerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde; kar kütlesinin yamaçtan kaydığı ve çevreyi beyaz toz bulutunun kapladığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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