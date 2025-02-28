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        Kar nedeniyle köy evinde mahsur kaldı, jandarma ekipleri kurtardı

        ARTVİN'in Hopa ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle köy evinde mahsur kalan Cemil Ustabaş'ı (66), jandarma ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:05
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        Kar nedeniyle köy evinde mahsur kaldı, jandarma ekipleri kurtardı
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        ARTVİN'in Hopa ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle köy evinde mahsur kalan Cemil Ustabaş'ı (66), jandarma ekipleri kurtardı.

        Olay, Hopa ilçesi Koyuncular köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışı öncesi köy evine giden Cemil Ustabaş’tan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, karla kapanan yolu açarak, metrelerce karın içinde ilerleyip, Ustabaş'ın evine ulaştı. Elektrik kesintisi yaşanan köyde 3 gündür mahsur olan Ustabaş, ekipler tarafından güvenli bir şekilde ilçe merkezine indirilip, ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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