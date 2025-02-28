Kar nedeniyle köy evinde mahsur kaldı, jandarma ekipleri kurtardı

Olay, Hopa ilçesi Koyuncular köyünde meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışı öncesi köy evine giden Cemil Ustabaş’tan bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler, karla kapanan yolu açarak, metrelerce karın içinde ilerleyip, Ustabaş'ın evine ulaştı. Elektrik kesintisi yaşanan köyde 3 gündür mahsur olan Ustabaş, ekipler tarafından güvenli bir şekilde ilçe merkezine indirilip, ailesine teslim edildi.

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