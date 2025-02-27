Artvin'de eğitime kar engeli

Artvin kent merkezi ile Murgul ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının sona erdiği ancak buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tedbir amacıyla öğrenci ve vatandaşların güveliği için il merkezi ile Murgul'daki tüm, diğer ilçelerde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği bildirildi.