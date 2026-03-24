Artvin Valisi Ergün, mantar üretim tesisinde incelemelerde bulundu
Artvin Valisi Turan Ergün, Ballıüzüm köyündeki mantar üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
Vali Ergün, Artvin İli Mantar Üreticileri Birliği Başkanı Ali Fuat Beyaz ile Başkan Yardımcısı Naci Özay'dan tesislerdeki üretim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile DOKAP Bölge Kalkınma İdaresince kurulan tesisin kırsalda yaşayanlar için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirten Ergün, üreticileri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
