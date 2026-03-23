        Artvin'de baraj altında kalan köy su seviyesi düşünce yeniden ortaya çıktı

        Artvin'de 2012'de hizmete açılan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) suları altında kalan Narlık köyü, barajdaki su seviyesi azalınca gün yüzüne çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Çoruh Nehri üzerinde inşaatına 1998'de başlanan ve 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek 2'nci barajı olan Deriner Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES), Şubat 2012'de su tutulmaya başlandı.

        Barajın su tutmasıyla Narlık köyünün de aralarında bulunduğu bazı yerleşim alanları zamanla sular altında kaldı.

        Enerji üretimi amacıyla inşa edilen ve 1 milyar 969 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Deriner Barajı'ndaki su seviyesi, mevsimsel yağışların azlığı nedeniyle düşüş gösterdi.

        Su seviyesinin azalmasının ardından 2010'da boşaltılan Narlık köyündeki ev, cami ve bir dönem zeytinyağı üretiminde kullanılan fabrika gibi yapılar yeniden ortaya çıktı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
