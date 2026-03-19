Artvin'de çıkan yangında ev ile ahır ve ambar yandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında ev ile ahır ve ambar yandı.





İlçeye bağlı Karaköy köyünde Cavit Altun'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanındaki ahır ve ambarlara sıçradı.





İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.





Ahşap ev ile ikişer ahır ve ambarın kullanılamaz hale geldiği yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.





Olay yerine gelen Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Cavit Altun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



