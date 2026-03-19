        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Artvin'de çıkan yangında ev ile ahır ve ambar yandı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında ev ile ahır ve ambar yandı.


        İlçeye bağlı Karaköy köyünde Cavit Altun'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanındaki ahır ve ambarlara sıçradı.


        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.


        Ahşap ev ile ikişer ahır ve ambarın kullanılamaz hale geldiği yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.


        Olay yerine gelen Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Cavit Altun'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

        Şavşat'ta yangın: 1 ev, 2 ahır ve 2 ambar kül oldu
        Artvin'de yangın: 1 ev, 2 ahır ve 1 ambar küle döndü
        Sarp Sınır Kapısı'nda yolcu geçişi 5 milyonu aştı Türkiye'nin Kafkaslar'a a...
        Atmacacılar yapılan düzenleme sonrası Arhavi'de buluştu
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Artvin'de iftar programına katıldı:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Arda Güler'in yaklaşık 70 metreden attığı golü...
