        Artvin'de 200 zeytin fidanı dikildi

        Artvin'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 200 zeytin fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Vali Turan Ergün, Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Zeytinlik köyünde düzenlenen fidan dikim töreninde, kentin deniz seviyesinden yaklaşık 4 bin metreye kadar ulaşan rakım farklılığı sayesinde son derece zengin bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

        Artvin ve çevresinin, Türkiye'nin ve dünyanın endemik türler açısından en önemli bölgeleri arasında yer aldığını vurgulayan Ergün, "Kentimiz milli parkları, tabiat alanları, tabiatı koruma sahaları, avlakları, gölleri ve Türkiye'de tek olan Camili Biyosfer Rezerv Alanı ile doğa cenneti olma özelliğini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.

        Türkiye genelinde orman varlığının yaklaşık yüzde 30 olduğunu belirten Ergün, "Artvin'de bu oran yüzde 59 düzeyinde. Artvin olarak Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı orman varlığına sahibiz." diye konuştu.

        Hafta kapsamında il genelinde 13 bin fidanın toprakla buluşturulacağını aktaran Ergün, "Artvin'de geçen yıl 260 bin fidan dikildi. 2026 yılında 750 bin fidan dikmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yılda yaklaşık 300 bin meyve ve çeşitli fidanların da üretimini gerçekleştiriyoruz. Fidan dikmek kadar korumak da önemli." değerlendirmesinde bulundu.

        Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy ise ormanların korunmasının yanı sıra geliştirilerek gelecek nesillere aktarılmasının da önem taşıdığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Vali Ergün, davetliler ve öğrenciler, 200 zeytin fidanını toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        WSJ: Körfez İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
