Artvin'de kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı

Telefonun şarjı biten ve kimseye haber veremediği için mahsur kalan Ustabaş, ekiplerce ilçe merkezindeki akrabalarının yanına götürüldü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve özel idare ekipleri kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunu açma çalışması yaptı.

Artvin’de kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan kişiye ekiplerin yaptığı çalışma ile ulaşıldı.

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