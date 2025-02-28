Artvin'de kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan kişi kurtarıldı
Artvin'de kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan kişiye ekiplerin yaptığı çalışma ile ulaşıldı.
Artvin’de kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan kişiye ekiplerin yaptığı çalışma ile ulaşıldı.
Hopa ilçesine bağlı Koyuncular köyünde yaşayan 66 yaşındaki Cemil Ustabaş’tan üç gündür haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve özel idare ekipleri kar yağışı nedeniyle kapalı köy yolunu açma çalışması yaptı.
Telefonun şarjı biten ve kimseye haber veremediği için mahsur kalan Ustabaş, ekiplerce ilçe merkezindeki akrabalarının yanına götürüldü.
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