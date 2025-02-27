Artvin'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Artvin'in Arhavi ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Artvin'in Arhavi ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Musazade Mahallesi Musa Ulutaş Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, karla kaplı çatıdaki yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
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