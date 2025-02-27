Artvin'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, karla kaplı çatıdaki yangını söndürdü.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Musazade Mahallesi Musa Ulutaş Caddesi'nde 5 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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