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        Artvin'de 85 yaşındaki kişinin cenazesi kar nedeniyle güç koşullarda defnedildi

        Artvin'de, 85 yaşındaki kişinin cenazesi kar nedeniyle güç koşullarda toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:15 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:15
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        Artvin'de 85 yaşındaki kişinin cenazesi kar nedeniyle güç koşullarda defnedildi
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        Artvin'de, 85 yaşındaki kişinin cenazesi kar nedeniyle güç koşullarda toprağa verildi.

        Bursa'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Muzaffer Uzun'un cenazesi, yakınları tarafından dün memleketi Şavşat ilçesine getirildi.

        Yoğun kar nedeniyle ilçeden Maden köyüne ulaşamayan Uzun'un akrabaları durumu yetkililere bildirdi.

        Cenaze, bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle yolu açmasının ardından cenaze nakil aracıyla köyün girişine kadar ulaştırıldı.

        Uzun'un yakınları, brandaya sardıkları tabutu iplerle yaklaşık 3 kilometre kar üstünde çekerek evin bulunduğu yüksek kesimdeki mahalleye zor koşullarda getirebildi.

        Cenaze, bugün öğle saatlerinde kılınan namazın ardından evin yakınındaki aile mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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