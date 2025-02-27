Artvin Valisi Ergün, Ormanlı köyünde ahırı çöken kişiyi ziyaret etti
Artvin Valisi Turan Ergün, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahır sahibine ziyarette bulundu.
Artvin Valisi Turan Ergün, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahır sahibine ziyarette bulundu.
Ormanlı köyüne bağlı Çayağzı Mahallesinde kar yağışı nedeniyle Kenan Akyürek'e ait ahırın çatısında çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, jandarma ve il özel idaresi ekipleri göçük altındaki 9 büyükbaş hayvanı kurtardı.
Olayın ardından Vali Ergün, köye giderek ahırı çöken Akyürek’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ergün, konuyla ilgili bilgi alarak, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.