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        Artvin Valisi Ergün, Ormanlı köyünde ahırı çöken kişiyi ziyaret etti

        Artvin Valisi Turan Ergün, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahır sahibine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:01
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        Artvin Valisi Ergün, Ormanlı köyünde ahırı çöken kişiyi ziyaret etti
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        Artvin Valisi Turan Ergün, kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ahır sahibine ziyarette bulundu.

        Ormanlı köyüne bağlı Çayağzı Mahallesinde kar yağışı nedeniyle Kenan Akyürek'e ait ahırın çatısında çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, jandarma ve il özel idaresi ekipleri göçük altındaki 9 büyükbaş hayvanı kurtardı.

        Olayın ardından Vali Ergün, köye giderek ahırı çöken Akyürek’e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Ergün, konuyla ilgili bilgi alarak, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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