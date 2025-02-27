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        Artvin'de ve Rize'de kapalı 316 yerleşim yeri yolunda karla mücadele sürüyor

        Artvin ve Rize'de kar dolayısıyla 316 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:58
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        Artvin'de ve Rize'de kapalı 316 yerleşim yeri yolunda karla mücadele sürüyor
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        Artvin ve Rize'de kar dolayısıyla 316 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Artvin'de son bir haftadır etkili olan kar yağışı nedeniyle 217 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, il merkezinde 36, Arhavi'de 13, Şavşat'ta 65, Ardanuç'ta 40, Borçka'da 41, Murgul'da 11, Kemalpaşa'da 4 ve Hopa'da 4, Yusufeli ilçesinde 3 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresine bağlı 78 personel, yolların açılması için 66 iş makinesi yardımıyla karla mücadeleye devam ediyor.

        Kar nedeniyle mahalle içi yollarla ara sokakların ulaşıma kapandığı il merkezinde de kar kalınlığı 60 santimetreyi buluyor.

        Belediye ekipleri şehirdeki caddelerin ulaşıma açık kalması için kar temizleme çalışması yürütüyor.

        Öte yandan, Artvin-Şavşat ile Artvin-Hopa kara yolunda yoğun kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

        - Rize

        Kentte son günlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından Ardeşen'de 5, Çamlıhemşin'de 20, Çayeli'nde 7, Fındıklı'da 2, Hemşin'de 8, İkizdere'de 22, Kalkandere'de 11 ve Pazar ilçesinde 24 olmak üzere 99 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması ve buzlama olmaması için çalışmalara devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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