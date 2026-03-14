Ankara'da yolcu otobüsü çekiciyle çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Ankara Kızılcahamam'da yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
Giriş: 14.03.2026 - 02:17
Kızılcahamam ilçesinde M.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde M.O. yönetimindeki çekiciyle çarpıştı.
AA'nın haberine göre kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
