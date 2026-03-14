        Ankara'da yolcu otobüsü çekiciyle çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

        Ankara'da yolcu otobüsü çekiciyle çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

        Ankara Kızılcahamam'da yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 02:17 Güncelleme:
        Yolcu otobüsü çekiciyle çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
        Kızılcahamam ilçesinde M.A. idaresindeki yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde, Gümele Mahallesi mevkisinde M.O. yönetimindeki çekiciyle çarpıştı.

        AA'nın haberine göre kazada, otobüste hostes olarak görev yapan S.C. hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası