Artvin'de telefon bataryası alev aldı; o anlar kamerada

Olay, öğlede sonra Sinan Arslan’a ait telefon tamir atölyesinde meydana geldi. Tamir için masanın üzerinde bekleyen cep telefonunun bataryası bir anda parladı. Alev topuna dönen telefon masanın arkasına düşerken, tamirci ve atölyedekiler kendileri korumak için hızla uzaklaştı. Alev alan telefon söndürülürken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ARTVİN’in Borçka ilçesinde tamir için bekleyen cep telefonu bataryası aniden alev aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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