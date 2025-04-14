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        Artvin'de telefon bataryası alev aldı; o anlar kamerada

        ARTVİN'in Borçka ilçesinde tamir için bekleyen cep telefonu bataryası aniden alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 19:44 Güncelleme: 14.04.2025 - 19:45
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        Artvin'de telefon bataryası alev aldı; o anlar kamerada
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        ARTVİN’in Borçka ilçesinde tamir için bekleyen cep telefonu bataryası aniden alev aldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğlede sonra Sinan Arslan’a ait telefon tamir atölyesinde meydana geldi. Tamir için masanın üzerinde bekleyen cep telefonunun bataryası bir anda parladı. Alev topuna dönen telefon masanın arkasına düşerken, tamirci ve atölyedekiler kendileri korumak için hızla uzaklaştı. Alev alan telefon söndürülürken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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