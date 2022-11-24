Artvin'de eşini boğarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat Karaboğa, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, davaya doğrudan taraf olan Artvin Baro Başkanlığı Kadın Hakları Komisyonunu temsilen avukatlar da hazır bulundu.

Duruşmada, maktul Sinem Karaboğa ile sanık Ferhat Karaboğa'yı yaşadıkları mahalleden tanıyan S.Y. ve M.Y. tanık olarak dinlendi.

Sanık Karaboğa, eşi ile sık sık tartıştığını ve anlaşamadıklarını iddia ederek, eşini, tartıştığı bir anda boğarak öldürdüğünü ve iki gün sonra valize koyarak Ü.A.Ö'nün arabasıyla ormanlık alana götürüp tek başına gömdüğünü söyledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Ferhat Karaboğa'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, ifadelerde adı geçen yeni iki tanığın dinlenmesi, davada adı geçen Ü.A.Ö. ve sanığın olay tarihinde kullandıkları GSM hatlarının kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı 7 Şubat 2023'e erteledi.

- Olay

Eşini öldürdüğü gerekçesiyle 27 Aralık 2021'de İzmir Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan Ferhat Karaboğa, eşini Artvin'in Ardanuç ilçesinde öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü itiraf etmişti.

Bunun üzerine emniyet güçleri, sanıkla Ardanuç'ta söz konusu araziye gelerek belirttiği noktada kazı yapılmış, burada battaniyeye sarılı halde gömülmüş kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan DHA testinde cesedin Sinem Karaboğa'ya ait olduğu belirlenmişti.





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