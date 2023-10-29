Artvin ve Giresun'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı Artvin ve Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Artvin ve Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Valilik tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi, vatandaşlar Atapark Meydanı'nda toplandı.

Vatandaşlar, çalan marşlar eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet ve İnönü caddeleri güzergahından Valilik önündeki Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

Bir süre burada "10. Yıl Marşı" söyleyen vatandaşlar "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganları attı.

İl Gençlik Merkezi öğrencileri yürüyüş esnasında 50 metrelik Türk bayrağını taşıdı.

Yürüyüş sonrasında vatandaşlar Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'deki lazer gösterisini izledi.

Kutlamalar, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen resepsiyonla sona erdi.

- Giresun

Giresun'da da fener alayı düzenlendi.

Yeniyol mevkisinden başlayan yürüyüş Gazi Caddesi güzergahı izlenerek Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Giresun UMKE, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 60 kişilik grup, 3 bin 107 metre yüksekliğindeki Karagöl Dağı'na tırmandı.

Giresun UMKE ekibi tarafından yine bölgede, hasta taşıma, ip teknikleri ve arama kurtarma eğitimi de verildi.