Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin ve Giresun'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı

        Artvin ve Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:08 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin ve Giresun'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin ve Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

        Valilik tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi, vatandaşlar Atapark Meydanı'nda toplandı.

        Vatandaşlar, çalan marşlar eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Cumhuriyet ve İnönü caddeleri güzergahından Valilik önündeki Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü.

        Bir süre burada "10. Yıl Marşı" söyleyen vatandaşlar "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganları attı.

        İl Gençlik Merkezi öğrencileri yürüyüş esnasında 50 metrelik Türk bayrağını taşıdı.

        Yürüyüş sonrasında vatandaşlar Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'deki lazer gösterisini izledi.

        Kutlamalar, Artvin Çoruh Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen resepsiyonla sona erdi.

        - Giresun

        Giresun'da da fener alayı düzenlendi.

        Yeniyol mevkisinden başlayan yürüyüş Gazi Caddesi güzergahı izlenerek Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

        Yürüyüş sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK), Giresun UMKE, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde 60 kişilik grup, 3 bin 107 metre yüksekliğindeki Karagöl Dağı'na tırmandı.

        Giresun UMKE ekibi tarafından yine bölgede, hasta taşıma, ip teknikleri ve arama kurtarma eğitimi de verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi

        Benzer Haberler

        Artvin'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
        Artvin'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
        Artvin´deki iki ayrı Karagöl´de, iki farklı mevsim
        Artvin´deki iki ayrı Karagöl´de, iki farklı mevsim
        Artvin'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 1923 fidan toprakla buluşturuldu
        Artvin'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 1923 fidan toprakla buluşturuldu
        Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama
        Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama
        Artvin'de "Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        Artvin'de "Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı