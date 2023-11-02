Artvin'de jandarma ekipleri okulları ziyaret ediyor
Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Hüsnü Ciner İlköğretim İlkokulu'nu ziyaret ederek, jandarmanın kullandığı araç, gereç ve malzemeleri tanıttı.
Hopa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Hüsnü Ciner İlköğretim İlkokulu'nu ziyaret ederek, jandarmanın kullandığı araç, gereç ve malzemeleri tanıttı.
Jandarma ekipleri, "Cumhuriyetin 100. Yılında Güvenlik Birimleri ile Öğrenci Buluşması" etkinlikleri kapsamında okul ziyaretinde bulunuyor.
Hüsnü Ciner İlköğretim İlkokulu'nu ziyaret eden ekipler, jandarmanın kullandığı araç, gereç ve malzemelerin tanıtımı yaptı. Etkinlikler kapsamında öğrencilere jandarma tanıtım filmi izletildi.
Ziyarette, öğrencilere bayrak ve balon hediye edildi.