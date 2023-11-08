Artvin'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında

Artvin'in Hopa ilçesindeki bir kafede cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Kuledibi Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki kafede oturan üniversite öğrencilerinden birine ait masanın üzerindeki cep telefonunun bataryası patladı.

Garsonun sipariş aldığı esnada meydana gelen olay sırasında kısa süreli panik yaşandı.

İşletme sahibi Özgen Akbıyık, duman çıkan telefonu masadan alarak kafeden dışarıya attı.

Olay anı, kafenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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