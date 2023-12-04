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        Artvin'de Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Artvin'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında program organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:45
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        Artvin'de Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Artvin’de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında program organize edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde düzenlenen programda, engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla şiir ve türkü dinletisi, koro, tiyatro ve halk oyunları gösterisi gibi etkinlikleri sahnelendi.

        Programda konuşan Vali Cengiz Ünsal, bu etkinliklerdeki asıl amacın özel gereksinimli bireylerin arzu, ihtiyaç ve problemlerine dikkat çekerek toplumsal farkındalığın artırılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

        Devletin, yerel yöneticilerin ve sivil toplum kuruluşlarının özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata entegre edilmesine yönelik çalışmalar yaptığını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

        "Özel gereksinimli kardeşlerimizin dünyada ve ülkemizde her türlü imkandan faydalanma hakkı vardır. Devletlerin en önemli yükümlülüğü fırsat eşitliğini tüm bireylere sunmaktır. Bu kapsamda ülkemizde hem özel sektörde hem de kamuda özel gereksinimli vatandaşlarımıza istihdam imkanları sunulmaktadır. Devletimiz bu vatandaşlarımıza eğitimde de fırsat eşitliği sunarak geleceğe emin adamlarla ilerlemeleri için çaba sarf etmektedir."

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Milli Eğitim camiası olarak özel gereksinimli bireylerin her daim yanında olduklarını ifade etti.

        Artvin'de 77 özel eğitim sınıfı olduğunu kaydeden Acar, "Okul sayımız 7, 269 özel eğitim öğrencimiz var, 460 kaynaştırma öğrencimiz, 26 öğrencimize de evde eğitim hizmeti sunuyoruz. Destek eğitim verdiğimiz öğrenci sayımız ise 140. Bu hizmetleri 175 öğretmenimizle yürütüyoruz. Her bireye gelişimine uygun eğitim vermeye çalışıyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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