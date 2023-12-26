Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan

Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Artvin-Şavşat-Ardanuç-Ardahan kara yolunun 22,5. kilometresinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri yola düştü.

Heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, ekiplerin çalışması devam ediyor.

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