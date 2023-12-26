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        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan

        Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 19:47 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:47
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        Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan
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        Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

        Artvin-Şavşat-Ardanuç-Ardahan kara yolunun 22,5. kilometresinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri yola düştü.

        Heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

        Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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