FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidi Dursun Acar'ın ailesinin acısı dinmiyor

YUSUF OKUR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın ailesinin acısı dinmiyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Küplüce köyünde yaşayan anne Fatma ve baba Nebi Acar, evlerinin giriş katındaki odayı şehit oğullarının eşyaları, üniformaları, fotoğrafları, madalyaları, 15 Temmuz gecesine dair fotoğraf ve yazılarla donattı.

Şehidin anısını yaşatmak ve 15 Temmuz gecesi yaşananları unutturmamak adına müze tarzında hazırlanan özel oda, ziyaretlere açık tutuluyor.

Şehidin babası Nebi Acar, AA muhabirine, 15 Temmuz'da şehit düşen oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016 gecesinde büyük acılar yaşandığına işaret eden Acar, o gece oğluyla konuşmadığını, ne olup bittiğini tam olarak anlamadığını, oğlunun şehit düştüğü haberini ise polis ve jandarma ekiplerinden öğrendiğini anlattı.

Acar, 8 yıl geçmesine rağmen acılarının, özlemlerinin arttığını dile getirerek, "Her fotoğrafta, her görüntüde, her sohbette acılar tazeleniyor, katlanarak büyüyor. Hem acı hem özlem katlanarak devam ediyor." dedi.