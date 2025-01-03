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        Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

        Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında Yıllık Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:05 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:13
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        Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi
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        Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında Yıllık Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Gökhan Arslan katıldı.

        Ergün, 2024'ün asayiş ve güvenlik açısından bir önceki yıla göre başarılı bir yıl olduğunu söyledi.

        Asayiş, terör, kaçakçılık, organize ve mali suçlar, göçmen kaçakçılığı, narkotik ve siber suçlarda geçen yıl 4 bin 397 olay meydana geldiğini belirten Ergün, olayların aydınlatma oranının yüzde 96,61 olduğunu ifade etti.

        Hakkında arama kararı bulunan 2 bin 824 kişinin yakalandığını vurgulayan Ergün, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 22 arttığına dikkati çekti.

        Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında 33 organizatörün tutuklandığını, 334 göçmenin yakalandığını belirten Ergün, "Narkotik operasyonlarda da bir önceki yıla göre yüzde 42 artış sağlanarak 147 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda bir önceki yıla göre yakalanan şüpheli sayısı yüzde 32 artarak 233, tutuklanan şahıs sayısı yüzde 89,50 artarak 36 olmuştur." dedi.

        Ergün, geçen yıl meydana gelen 364 trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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