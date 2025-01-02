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        Heyelanların arttığı Artvin'de son 5 yılda 500'ü aşkın afet yaşandı

        HEYELAN ve kaya düşme vakalarının sıkça yaşandığı Artvin'de, son 5 yılda sel, taşkın, çığ düşmesi, toprak kayması gibi 500'ü aşkın doğal afet meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:55
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        Heyelanların arttığı Artvin'de son 5 yılda 500'ü aşkın afet yaşandı
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        HEYELAN ve kaya düşme vakalarının sıkça yaşandığı Artvin'de, son 5 yılda sel, taşkın, çığ düşmesi, toprak kayması gibi 500'ü aşkın doğal afet meydana geldi. Artvin Valisi Turan Ergün, "Artvin'in hem coğrafyası hem iklimi buna müsait" dedi.

        Doğu Karadeniz'de küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani, lokal ve şiddetli yağışlar özellikle kara yollarının geçtiği sarp yamaçlarda heyelan ve kaya düşmelerine neden oluyor. Heyelanla yamaçtan kopan toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçaların kara yoluna akması, sürücülere korku dolu anlar yaşatıyor. Kaya düşmelerine karşı endüstriyel dağcılar, yamaçta askıda olan riski kayaları temizlerken, çelik örgü serilen bölgelerde de önlemler arttırılıyor. Yağışların yoğunlaşmasıyla son günlerde özellikle heyelan ve kaya düşme vakalarının sıkça yaşandığı Artvin'de son 5 yılda sel, taşkın, çığ düşmesi, toprak kayması gibi 500'ü aşkın doğal afet meydana geldi. Kentte, heyelan kaynaklı kaya düşme vakalarının da geçen yıllara oranla arttığı öğrenildi.

        'ARTVİN, AFETSELLİĞİ YÜKSEK BİR İL'

        Artvin Valisi Turan Ergün, koordinasyon içinde çalışan ekiplerin tedbirlerini sürdüğünü belirterek, "Artvin'de sürekli afet yaşanıyor. Artvin, afetselliği gerçekten yüksek bir il. Artvin'in hem coğrafyası hem iklimi buna müsait; dolayısıyla bu afetleri sıkça yaşıyoruz. Son 5 yıl içinde 500 fazla sel, çığ düşmesi, toprak kayması ve benzeri şekilde doğal afetler yaşamışız. AFAD Müdürlüğümüz koordinesinde DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi, tehlikeli yerlere sürekli oluşturulan bütçeler çerçevesinde riskli alanlara çelik ağ geriyorlar" dedi.

        'DEVLET, VATANDAŞI KADERİNE TERK ETMEZ'

        Afetlerde köy altyapı hasarlarıyla ilgili de çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü kaydeden Ergün, "İl Özel İdaresi, son 2 senede bu altyapı hasarlarıyla ilgili AFAD İl Başkanlığımız tarafından yaklaşık 118 milyon lira ilave bir ödenek aldı. Bu ödeneği kullandık, kullanmaya devam ediyoruz. Devlet tabii tedbirini alıyor. Devlet hiçbir zaman afetlerde vatandaşı kaderine terk etmez, etmedi. Bunu 6 Şubat'ta depremlerinde gördük. Onun üstesinden gelen bu devlet, böyle küçük heyelanlar, kaya düşmesi bunların her zaman tedbirini alıyor. Bu tedbirleri almaya da devam ediyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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