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        Borçka'da kar nedeniyle kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

        Artvin'in Borçka ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 6 köye yeniden ulaşım sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 15:08 Güncelleme: 02.01.2025 - 15:08
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        Borçka'da kar nedeniyle kapalı köy yolları ulaşıma açıldı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan 6 köye yeniden ulaşım sağlanıyor.

        İlçeye bağlı Camili havzasındaki Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ile Maral köylerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

        Karayolları ekiplerinin yaklaşık 42 kilometrelik yol güzergahında sürdürdüğü 19 günlük çalışma ile 6 köy yolunun ulaşıma açıldığı öğrenildi.

        Öte yandan kar kalınlığının bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu 1850 rakımlı Camili geçidinde ise çığ riskinin bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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