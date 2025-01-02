Borçka'da kar nedeniyle kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

Öte yandan kar kalınlığının bazı yerlerde 5 metreyi bulduğu 1850 rakımlı Camili geçidinde ise çığ riskinin bulunduğu belirtildi.

İlçeye bağlı Camili havzasındaki Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ile Maral köylerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

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