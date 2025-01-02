Artvin'de DKMP ekiplerini darbettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçta bulunan B.S, Y.S. ve F.K. tarafından görevlilerin darbedildiği belirtildi.

Aracı kontrol etmek isteyen DKMP Artvin Şube Müdürlüğünde görevli Ergün Efekan, Kemal Sancar ve Bayram Demirci ile araçtakiler arasında tartışma yaşandı.

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