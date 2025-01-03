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        Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi

        Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:48 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:54
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        Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
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        Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen denetimlerde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 282 paket sigara, 87 litre içki, 50 paket elektronik sigara tütünü, 15 litre etil alkol ve 1 kilogram aroma kiti ele geçirildi.

        Tespit edilen 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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