Artvin'de gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi
Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Artvin'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geçen ay gerçekleştirilen denetimlerde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 3 bin 282 paket sigara, 87 litre içki, 50 paket elektronik sigara tütünü, 15 litre etil alkol ve 1 kilogram aroma kiti ele geçirildi.
Tespit edilen 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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