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        Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için yelken açtı

        Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:22 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:30
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        Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı, "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için yelken açtı
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        Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın yelkenli tekneyle Türkiye'nin dört denizini geçeceği yolculuk, Artvin'in Hopa ilçesinden başladı.

        Türkiye Yelken Federasyonunun organizasyonuyla Türkiye turu rekor denemesi için Hopa Limanı'nda bekleyen yelkenli teknelerinde hazırlıklarını tamamlayan 8 kişilik takım, federasyon temsilcinin tekne motorunu mühürlemesinin ardından Hopa Limanı'ndan "Yelkenliyle Türkiye Turu Rekoru" için denize açıldı.

        "DHO Civarina" adlı yelkenli tekne ile denize açılan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Takımı'nın rekor denemesi, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'i geçtikten sonra İskenderun Limanı'nda sona erecek.

        Takım, geçen yıl Artvin Hopa'dan yola çıkıp 10 gün 2 saat 47 dakikalık sürede rüzgar gücüyle Hatay'ın İskenderun ilçesine vararak Türkiye turu rekorunu kıran Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcularının rekorunu kırmayı hedefliyor.

        Deniz Harp Okulu Askeri Eğitim Başkanı Öğretmen Albay Murat Yavuzcan, basın mensuplarına, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen bu rekor denemesini gerçekleştireceklerini söyledi.

        Yelkenlide 3 Deniz Harp Okulu öğrencisi ve 5 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmak üzere 8 kişi olacağını kaydeden Yavuzcan, 1600 deniz mili, dört deniz ve iki boğazın geçileceği bu etkinlikte Türkiye rekoru denemesinde başarıya ulaşmak için hava, deniz ve doğa ile mücadele edeceklerini dile getirdi.

        Denizciliğin en köklü birimlerinden olan Deniz Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen rekor hedefiyle yola çıktıklarını ve kurumlarını en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan Yavuzcan, şunları kaydetti:

        "11 metre 80 santim boyunda bir tekne ile her türlü hava koşulunda mücadele vereceğiz. 10 gün civarında şu anki rekor. Daha erken şekilde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Doğal etkenler de mevzubahis ama biz de her türlü denizcilik etkinliğini burada kullanacağız. Üç öğrencimiz teknemizde. Onlar da iyi bir denizci olmak için kendilerini geliştirecek. Hedef 10 günden önce gelmek ama doğal şartlarda kazasız belasız bir şekilde bitirmek öncelikli hedefimiz. Yemeğimizi, içeceğimizi, her şeyi planlayarak stokladık, ona uygun bir şekilde yaşayarak bazı zorlukların da üstesinden gelerek yaklaşık 1600 mili tamamlamak hedefindeyiz. Türkiye Yelken Federasyonunun hakemleri tarafından motorumuz mühürlenecek. Varış yerinde de tekrar kontrol edilecek. Kesinlikle dışarıdan destek almadan sadece yelken gücüyle bitirmeye çalışacağız."

        Yavuzcan, katıldıkları en uzun organizasyon olacağını ifade ederek, Türkiye'de çok az insanın cesaret edebileceği ya da imkan bulabildiği bir deneyim yaşayacaklarını kaydetti.

        Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, start noktasına kadar eşlik ettiği takımı rekor denemesine uğurladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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