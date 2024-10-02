Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de Kutlu köyü bağlığı ve civarındaki kazılar devam ediyor

        Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyü bağlığı ve çevresindeki arkeolojik kazılar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:49 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de Kutlu köyü bağlığı ve civarındaki kazılar devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyü bağlığı ve çevresindeki arkeolojik kazılar sürüyor.

        İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan 1172 rakımlı köydeki çalışmalar, Artvin Müze Müdürlüğü başkanlığında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Osman Aytekin'in bilimsel sorumluluğunda yürütülüyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ve ekipte yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Kılıç, bağlığın civarında obsidiyen (cam kaya) ve seramik kalıntıları bulunan alanda inceleme yaptı.

        Kılıç, alanın obsidiyen yatağı olmadığını belirterek, "Buraya obsidiyen getirilmiş işlenmiş, seramikler de onu gösteriyor ki yerleşilmiş, burada bir yaşam olmuş ve ilk bakışta 5 bin yıllık geçmişi olan bir yerleşme var." dedi.

        Alanda madencilikle ilgili bir faaliyet olduğunu tahmin ettiğini dile getiren Kılıç, "Obsidiyenin menşeini bulmak lazım, nereden gelmiş acaba? Onu tespit etmek de önemli." diye konuştu.

        Kılıç, bulundukları alanda obsidiyen ve seramik kalıntılarının çokluğuna işaret ederek, "Demek ki erken demir çağının maden işleme yerlerinden bir tanesindeyiz ama uzun süre yerleşilmiş. Böyle çok fazla seramik ve obsidiyen var. Bir elemeden geçmesi lazım toprağın." ifadelerini kullandı.

        Yunus Emre Aytekin ise gelecek sezon yeni belirlenen alanda araştırma çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sinan Ateş davasında karar
        Sinan Ateş davasında karar
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Portekiz'de kira protestoları
        Portekiz'de kira protestoları
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Artvin Valisi Ergün huzurevi sakinlerini ziyaret etti
        Artvin Valisi Ergün huzurevi sakinlerini ziyaret etti
        Artvin'de 2. Kitap Günleri düzenlendi
        Artvin'de 2. Kitap Günleri düzenlendi
        Artvin Valisi Ergün şehit ailesini ziyaret etti
        Artvin Valisi Ergün şehit ailesini ziyaret etti
        Artvin Valisi Turan Ergün görevine başladı
        Artvin Valisi Turan Ergün görevine başladı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Artvin'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Artvin'de konuştu: