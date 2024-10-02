Artvin'de Kutlu köyü bağlığı ve civarındaki kazılar devam ediyor

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Kutlu köyü bağlığı ve çevresindeki arkeolojik kazılar sürüyor.

İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan 1172 rakımlı köydeki çalışmalar, Artvin Müze Müdürlüğü başkanlığında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Osman Aytekin'in bilimsel sorumluluğunda yürütülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin ve ekipte yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Kılıç, bağlığın civarında obsidiyen (cam kaya) ve seramik kalıntıları bulunan alanda inceleme yaptı.

Kılıç, alanın obsidiyen yatağı olmadığını belirterek, "Buraya obsidiyen getirilmiş işlenmiş, seramikler de onu gösteriyor ki yerleşilmiş, burada bir yaşam olmuş ve ilk bakışta 5 bin yıllık geçmişi olan bir yerleşme var." dedi.

Alanda madencilikle ilgili bir faaliyet olduğunu tahmin ettiğini dile getiren Kılıç, "Obsidiyenin menşeini bulmak lazım, nereden gelmiş acaba? Onu tespit etmek de önemli." diye konuştu.

Kılıç, bulundukları alanda obsidiyen ve seramik kalıntılarının çokluğuna işaret ederek, "Demek ki erken demir çağının maden işleme yerlerinden bir tanesindeyiz ama uzun süre yerleşilmiş. Böyle çok fazla seramik ve obsidiyen var. Bir elemeden geçmesi lazım toprağın." ifadelerini kullandı.