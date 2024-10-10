Hopa Kaymakamlığı SYDV Müdürü Tülin Lokumcu son yolculuğuna uğurlandı

Lokumcu (59) için Orta Hopa Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makaroğlu, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Hopa Cumhuriyet Başsavcısı Halis İpek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, kaymakamlık personeli ile vatandaşlar katıldı.

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