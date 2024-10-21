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        Artvin'de trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

        Artvin'de tünel içinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:06 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:16
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        Artvin'de trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
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        Artvin'de tünel içinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Artvin - Yusufeli karayolu Oruçlu köyü mevkisindeki Kalburlu Tüneli'nde Fatih Anzevli'nin kullandığı 08 AAN 910 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak duvara çarptı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

        Kazada sürüyle birlikte araçta bulunan karısı Sonnur ve oğlu Ahmet Efe Anzevli yaralandı.

        Yaralılar ambülansla Artvin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol aracın çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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