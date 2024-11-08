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        Artvin'de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü

        Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:48 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:53
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        Artvin'de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü
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        Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Seyitler köyü yolunda S.P'nin kullandığı 25 ABZ 786 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yolculardan Muhammet Ali Tüylü'nün (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ile diğer yolcular A.K, M.Ç. ve İ.G, Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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