Artvin'de otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü
Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Seyitler köyü yolunda S.P'nin kullandığı 25 ABZ 786 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yolculardan Muhammet Ali Tüylü'nün (22) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile diğer yolcular A.K, M.Ç. ve İ.G, Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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