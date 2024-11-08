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        Artvin'de jandarma personeline çığ felaketlerinde arama kurtarma eğitimi verildi

        Artvin'de jandarma personeline yönelik çığ felaketlerinde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:35
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        Artvin'de jandarma personeline çığ felaketlerinde arama kurtarma eğitimi verildi
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        Artvin'de jandarma personeline yönelik çığ felaketlerinde arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Artvin Valiliği koordinesinde AFAD Müdürlüğünce Şavşat Jandarma Komutanlığı ile Borçka Camili Jandarma Karakol Komutanlığı personeline yönelik eğitim organize edildi.

        Personele, olası çığ felaketlerine karşı hazırlıklı olmaları ve hızlı müdahale edebilmeleri amacıyla çığda arama kurtarma teknikleri ve çığ tespit cihazı kullanımına ilişkin eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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