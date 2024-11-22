Yusufeli'nde belediye sosyal tesisleri hizmete açıldı

Yusufeli Belediyesi Livane Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Barış Demirci, Çoruh Mahallesi'ndeki tesisin açılışında, ilçenin turizm potansiyelini artırarak yerel ekonomiye katkı sağlayacak tesiste, misafirlerine daha fazla konaklama seçeneği sunacaklarını söyledi.

Demirci, 14 odalı misafirhane ve 40 kişilik restoran bulunan tesis sayesinde, ilçede yaşanan konaklama sorununun bir nebze de olsa giderileceğini aktardı.