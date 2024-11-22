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        Yusufeli'nde belediye sosyal tesisleri hizmete açıldı

        Yusufeli Belediyesi Livane Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:15
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        Yusufeli'nde belediye sosyal tesisleri hizmete açıldı
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        Yusufeli Belediyesi Livane Sosyal Tesisleri hizmete açıldı.

        Belediye Başkanı Barış Demirci, Çoruh Mahallesi'ndeki tesisin açılışında, ilçenin turizm potansiyelini artırarak yerel ekonomiye katkı sağlayacak tesiste, misafirlerine daha fazla konaklama seçeneği sunacaklarını söyledi.

        Demirci, 14 odalı misafirhane ve 40 kişilik restoran bulunan tesis sayesinde, ilçede yaşanan konaklama sorununun bir nebze de olsa giderileceğini aktardı.

        Başkan Barış Demirci, "İlçemizin daha yaşanılabilir bir yere dönüşmesi için elimizden gelen tüm çalışmaları yapacağız." dedi.

        Konuşmaların ardından Demirci ve beraberindekiler, kurdele keserek tesisin açılışını gerçekleştirdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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