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        Artvin'de gastronomi öğrencileri Türk mutfağına ait lezzetleri öğreniyor

        Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, uygulama atölyesinde Türk mutfağının temelini oluşturan yöresel yemekleri öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:39
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        Artvin'de gastronomi öğrencileri Türk mutfağına ait lezzetleri öğreniyor
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        Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, uygulama atölyesinde Türk mutfağının temelini oluşturan yöresel yemekleri öğreniyor.

        Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanlığı, Türk mutfağının zenginliklerine dikkati çekmek ve öğrencilerin deneyim kazanması amacıyla "7 Bölge 7 Menü" etkinliği düzenledi.

        Öğrenciler 7 kişilik gruplar halinde, Türkiye'nin 7 bölgesinden seçtikleri birer çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan en iyi menüyü hazırlayabilmek için ocak başında ter döktü.

        Hazırlanan menüler, öğretim üyelerince hazırlanış, sunum ve lezzet yönünden değerlendirildi.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yener Oğan, etkinlikte öğrencilerin ortaya koyduğu performansın sınav notu olarak değerlendirileceğini belirterek, bu uygulamalı eğitim ve sınavın öğrenciler için iyi bir deneyim olduğunu söyledi.

        Yöresel unsurların tespit edilmesinin gastronomi için çok kıymetli olduğuna işaret eden Oğan, "Bu ürünleri Türk mutfağına entegre edebildiğimiz sürece zenginliklerimize zenginlik katmış olacağız. Türkiye'de bir kurumda olabilecek en donanımlı mutfaklardan birine sahibiz. Bizler alanında yetkin, Türk mutfağına ve gastronomiye yön verecek bireyler yetiştirmek istiyoruz." dedi.

        3. sınıf öğrencisi Nazar Çakır, küçük yaşlardan itibaren gastronomiye ilgi duyduğunu dile getirerek, okuldaki modern mutfak ve aldıkları eğitimden dolayı çok şanslı olduğunu kaydetti.

        Okulda her geçen yıl kendini geliştirdiğini vurgulayan Çakır, "Bugün oluşturulan gruplarla farklı bölgelerden ürünler yapıyoruz. Biz Güneydoğu Anadolu Bölgesi mutfağına özgü ürünler yaptık. Ana yemek olarak Nardan aşı, çorba olarak mahluta, tatlı olarak da katmer yaptık." diye konuştu.

        - "Her yörenin birbirinden güzel yemekleri var"

        Miran Unsal, kendi grubunun Akdeniz yöresi yemekleri yaptığını belirterek, "Akdeniz mutfağı zengin bir mutfak. Kendi yorumlarımızı da ekleyerek portakallı havuç çorbası, levrek ve taş kadayıf yaptık. Bu tarz etkinliklerle hem öğreniyoruz hem deneyim kazanıyoruz. Her yörenin birbirinden güzel yemekleri var. Zengin içeriğe sahibiz. Bunun kıymetini bilmeliyiz." şeklinde konuştu.

        Semanur Savaş da Doğu Anadolu Bölgesi'ne özgü yöresel lezzetler yaptıklarını kaydederek, "Güneydoğu mutfağında iddialıyım ama Ege ve Karadeniz mutfağı noktasında kendimi geliştirmek istiyorum. Burada modern bir mutfağımız var. Hocalarımızın bizde emekleri çok büyük. Gastronomi çok sabır isteyen bir şey. Bölümümü çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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