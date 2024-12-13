Artvin'de 45 üreticiye motorlu tırpan verildi

Artvin'de üreticilere, "Çayda İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Maviyemiş Üretimi" projesi kapsamında motorlu tırpan desteği sağlandı.

Vali Turan Ergün, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda düzenlenen törende, sertifika alan üreticileri kutladı, bu durumun diğer üreticilere de örnek olmasını umduğunu söyledi.

Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının, gıda güvenliğinin ilk basamağı olan birincil üretimi kontrol altında tutan bir ön gereksinim programı olduğunu belirten Ergün, organik tarımın aşamalarını anlattı.

Ergün, organik tarımın, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü gerçekleşen sertifikalı bir üretim biçimi olduğunu ifade ederek, "İyi tarım uygulamaları ise doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tarımsal üretim şeklidir." dedi.

Tarımda yakalanan büyüme potansiyeli ile Artvin'in Türkiye'de çay üretiminde üçüncü, maviyemiş üretiminde dokuzuncu, fındık üretiminde ise onbirinci sırada olduğuna işaret eden Ergün, "İlimizde çayda 555 çiftçimizle 623 ton, maviyemişte 31 çiftçimizle 11,5 ton, fındıkta ise 1383 çiftçimizle 2 bin 400 ton üretim yapılmıştır." diye konuştu.