Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Yaylalar köyü, doğal pistleriyle kayakçıların gözdesi oldu

YUSUF OKUR - Artvin'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki doğal pistler, yerli ve yabancı kayak tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezine 54 kilometre uzaktaki Yaylalar köyü, kar kalitesi ve dağ kayağına elverişli coğrafyasıyla kışın Avrupa başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden gelen kayakseverleri ağırlıyor.

Köydeki pansiyonlarda konaklama imkanı bulan turistler, işletmelere ait snowtrack ve snowcat adlı kar araçlarıyla bölgedeki 2 bin 900 rakımlı dağa çıkıyor.

Zirveden başlayarak yaklaşık 3 kilometrelik dik yamaçlardaki doğal pistlerden kayan turistler, adrenalin ve keyif dolu anlar yaşıyor.

Her yıl çok sayıda yabancı turistin geldiği bölgede, hareketlilik bu kış da devam ediyor.

- "Aktivite ve tur sayılarını artırarak daha fazla turist çekeceğimize inanıyorum"

Yusufeli Kaymakamı Salih Başara, AA muhabirine, Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Yaylalar köyünün ilçe ve bölge turizmi için özel bir destinasyon olduğunu söyledi.

Köye sık sık ziyaretçilerin geldiğini belirten Başara, "Yusufeli Yaylalar bölgesi, kış turizminde özellikle yabancı turistlerce sıkça kullanılan bir yer. Şu anda da Polonyalı bir ekibimiz burada. Neredeyse her gün yurt dışından yabancı turistlerimiz buraya geliyor. Yabancı turistlerin yanında yerli turistler de buraya ilgi gösteriyor." dedi.

Başara, bölgenin tanınırlığını artırıp daha çok turist çekme gayretinde olduklarını anlatarak, "Yerli ve yabancı turistlerimizi köyümüzde gördüğümüz için memnunuz. Burayı daha da geliştirip kış turizminde iddialı olmak istiyoruz. Aktivite ve tur sayılarını artırarak daha fazla turist çekeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Bölgede konaklama imkanı sağlayan pansiyonların bulunduğunu dile getiren Başara, turist sayısına bağlı olarak pansiyon sayısının da artacağını kaydetti.

Polonya'dan 6 kişilik ekiple kayak yapmak için bölgeye gelen Pitek Wielgos ise "Biz doğayı ve kayak yapmayı seviyoruz. Burada 3 gün boyunca mükemmel zaman geçirdik. Gelecek yıl tekrar buraya geleceğiz. Her kayaksever buraya gelmeli." ifadesini kullandı.