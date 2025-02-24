Artvin Ticaret Borsası Başkanı Akyürek, Vali Ergün'ü ziyarette bulundu
Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret etti.
Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret etti.
Ziyarette, Akyürek'in yanı sıra Artvin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Ergün, Artvin Ticaret Borsası’nın ilin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek, kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Akyürek ise kendilerini kabul eden Vali Ergün’e teşekkür ederek, borsanın kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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