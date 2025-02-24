Artvin Ticaret Borsası Başkanı Akyürek, Vali Ergün'ü ziyarette bulundu

Akyürek ise kendilerini kabul eden Vali Ergün’e teşekkür ederek, borsanın kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Ergün, Artvin Ticaret Borsası’nın ilin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek, kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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