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        Artvin Ticaret Borsası Başkanı Akyürek, Vali Ergün'ü ziyarette bulundu

        Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 14:47 Güncelleme: 24.02.2025 - 14:51
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        Artvin Ticaret Borsası Başkanı Akyürek, Vali Ergün'ü ziyarette bulundu
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        Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret etti.

        Ziyarette, Akyürek'in yanı sıra Artvin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Ergün, Artvin Ticaret Borsası’nın ilin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirterek, kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Akyürek ise kendilerini kabul eden Vali Ergün’e teşekkür ederek, borsanın kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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