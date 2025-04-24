AK Parti Artvin Milletvekili Çelik Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Çelik, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir ile yaptığı ziyarette, Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Artvin Ticaret Borsası'nın yeni kurulduğunu hatırlatan Çelik, üretimden pazara ekonominin canlanması adına önemli işler yapacağına inancının tam olduğunu söyledi.

Ürünlerin kıymetlendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesi noktasında borsaların önemli işler yaptığına değinen Çelik, Artvin'de de ticari kalkınmada borsanın önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

Kendi sorunlarını kendi sınırlarında çözen bir il olma noktasında adım atmaya devam edeceklerini ifade eden Çelik, "Artvin Ticaret Borsası'nın kurularak çalışmalara başlaması bu adımlardan biri. Yakın gelecekte sektörel anlamda bazı yönelişler Artvin'de gerçekleşecek. Borsa demek üretim demek, ticari faaliyet demek" diye konuştu

Faruk Çelik, kentin potansiyelinin çok yüksek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: