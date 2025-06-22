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        Artvin'de ilçe merkezine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi

        Artvin'de, Borçka ilçe merkezine inen ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 22.06.2025 - 12:24
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        Artvin'de ilçe merkezine inen ayı cep telefonuyla görüntülendi
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        Artvin'de, Borçka ilçe merkezine inen ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Ormanlık alandan gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi'ne gelen ayı, bir süre mahallede park halindeki arabaların arasında dolaştı.

        Ayı, çevredeki köpek havlamalarının ardından gözden kayboldu.

        Ayının yol ve otopark alanında dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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