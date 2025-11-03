Vali Ergün, Ardanuç-Ardahan karayolundaki asfaltlama çalışmalarını inceledi

İncelemeleri sırasında Vali Ergün'e, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da eşlik etti.

Ergün, çalışmalara katkı sağlayan karayolları ve Ardanuç Belediyesine ekiplerine teşekkür etti.

Ulaşım yatırımlarının konforu artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak açısından önemli olduğuna değinen Ergün, il genelinde ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı yatırımlarına devam ettiklerini dile getirdi.

