        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Vali Ergün, Ardanuç-Ardahan karayolundaki asfaltlama çalışmalarını inceledi

        Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç-Ardahan karayolunda sürdürülen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 17:23 Güncelleme: 03.11.2025 - 17:24
        Vali Ergün, Ardanuç-Ardahan karayolundaki asfaltlama çalışmalarını inceledi
        Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç-Ardahan karayolunda sürdürülen asfaltlama çalışmalarını inceledi.

        Vali Ergün, Karayolları 102. Şube Şefliği ekiplerince yaklaşık 3 kilometrelik bölünmüş yolda sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Ulaşım yatırımlarının konforu artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak açısından önemli olduğuna değinen Ergün, il genelinde ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı yatırımlarına devam ettiklerini dile getirdi.

        Ergün, çalışmalara katkı sağlayan karayolları ve Ardanuç Belediyesine ekiplerine teşekkür etti.

        İncelemeleri sırasında Vali Ergün'e, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da eşlik etti.

