Doğu Karadeniz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Trabzon, Artvin, Rize, Ordu, Giresun, Bayburt ve Gümüşhane'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon'da Atatürk Alanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Uygun, öğretmenliğin önemli bir meslek olduğunu belirterek, "Ülkelerin ve toplumların en önemli gücü, en büyük zenginliği, nitelikli, iyi eğitimli, çalışkan, yeniliklere ve rekabete açık insan kaynağıdır." dedi.

Konuşmaların ardından programa katılan Vali Aziz Yıldırım, emekli olan öğretmenlere belgelerini verdi.

- Artvin

Artvin'de Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, yaptığı konuşmada, geleceği şekillendiren, yarınları inşa eden, ilim irfan yolunda büyük bir özveriyle yürüyen tüm öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreninin yapıldığı programda emekli olanlara hizmet şeref belgeleri verildi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri takdim edildi. Programa Vali Turan Ergün, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - Rize Rize Valiliğinin tören alanında düzenlenen programda İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Vali Vekili Murat Öztürk, öğretmenlerin emeklerinin yalnızca bugünü değil yarınları da şekillendirdiğini söyledi. Öztürk, öğretmenlerin bu toprakların en kıymetli değeri ve en güçlü sesi olduğunu dile getirerek, "Eğitim, bir şehrin, bir milletin geleceğini belirleyen en önemli unsurdur. Bizler de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle Rize'de eğitimi sadece bir kurum faaliyeti olarak değil toplumun tüm kesim kesimleriyle yürütülen ortak seferberlik olarak görüyoruz." dedi.

Programda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri ile şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Etkinliğe Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - Ordu Ordu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki programda öğretmenliğin sadece bir meslek değil insan yetiştirme sanatı, geleceği şekillendiren ahlak, milletin kaderini belirleyen stratejik görev olduğunu söyledi. Ülkenin eğitimde attığı her yeni adımın merkezinde yine öğretmenlerin yer aldığını belirten Vargeloğlu, bu adımların içinde önemli yere sahip olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, eğitimde yeni bir anlayışı ve yeni bir yönelişi temsil ettiğini vurguladı. Emekli öğretmen Mustafa Erdoğan'ın günün anlamına ilişkin konuşma yaptığı programda aday öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi. Oratoryo gösterisinin sunulduğu programa Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Giresun Giresun Valiliği önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çotanak Konferans Salonu'nda devam etti. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından emekli olanlara belgeleri verildi. Programa Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - Bayburt Bayburt'ta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil milletin geleceğini inşa eden en önemli mimarlar olduğunu söyledi. Öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan konserle devam eden program, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - Gümüşhane