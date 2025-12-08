Artvin Valisi Ergün, Kore gazisi Topal'ın ailesine başsağlığı diledi

Artvin Valisi Turan Ergün, bir süre önce vefat eden Kore gazisi Lütfü Topal’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hopa ilçesindeki taziye çadırını ziyaret eden Vali Ergün’e, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Cavit eşlik etti.

Topal'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Ergün, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.