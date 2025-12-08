Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Ergün, Kore gazisi Topal'ın ailesine başsağlığı diledi

        Artvin Valisi Turan Ergün, bir süre önce vefat eden Kore gazisi Lütfü Topal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 08.12.2025 - 10:38
        Artvin Valisi Ergün, Kore gazisi Topal'ın ailesine başsağlığı diledi
        Artvin Valisi Turan Ergün, bir süre önce vefat eden Kore gazisi Lütfü Topal’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Hopa ilçesindeki taziye çadırını ziyaret eden Vali Ergün’e, Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Cavit eşlik etti.

        Topal'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Ergün, devletin tüm imkanlarıyla şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

        Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

