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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de asırlık yaylacılık geleneği yaşatılıyor

İHA

Artvin’de asırlık yaylacılık geleneği yaşatılıyor

Artvin’de doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakan yaylalarda asırlık gelenek sürdürülüyor. Havaların da ısınmasıyla hayvanlarıyla birlikte yaylalara göç eden vatandaşlar, yağ, peynir üreterek geçimini sağlıyor.
Artvin’de asırlardır süren yaylacılık geleneği yaşatılıyor. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını alarak uzun bir yolculuğun arından yaylaya göç eden vatandaşlar üç ay süreliğine hayatını buralarda sürdürüyor.
Artvin’in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünün 2 bin 580 rakımlı yaylasına büyükbaş ve küçükbaş hayvanların götüren yaylacılar yaz aylarını yaylada geçiriyor. Hava şartlarına göre her yıl Haziran ayı itibariyle yaylaya göç eden vatandaşalar, her türlü zorluğa rağmen Eylül ayına kadar yaylalarda hayvancılık yaparak hem kışın ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de yaylacılık geleneğini devam ettiriyorlar.
Yöreye özgü yıllar önce yapılmış taş evlerde yaşayan yaylacılar, elektriksiz doğal yaşam içinde günlük işlerini yapıyorlar. Koyun güden, ineklerini sağan yaylacılar ürettikleri ürünlerle geçimlerini sağlıyor. Elektrik olmadığı için zorluk çektiklerini belirten yayla sakinleri devlet yetkililerinden bu soruna çözüm üretmelerini talep ediyor.
Üniversite öğrencisi Bekir Emre Yılmaz (22) yaz ayları köyde hayvancılıkla uğraştığını belirterek, koyunların sıcaktan bunalmaması için yünlerini kırktıklarını söyledi. Yılmaz, “Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Koyunlarımız var. Yaz aylarının sıcaklığından dolayı koyunların yünü uzandığından böyle yünlerini üzerinden alıyoruz. Elektrikli makineler de var yalnız burada elektrik sorunumuz olduğu için yani geleneksel yöntem kırklıklarımızla koyunların yünlerini üzerlerinden ayırıyoruz” diye konuştu.
Köy Muhtarı Tamer Kaya ise, “Biz dördüncü, beşinci kuşak bir asır bu yaylada geçmiş insanlarımızın hayatı. En az 100 senelik bir yayla belki de daha fazla. Köy sıcak ve biçili arazimiz olduğu için hayvanlarımız zarar vermesin diye yaylamıza çıkıyoruz. Sabah erkenden kalkıyor insanlar hayvanlarını sağıyorlar, onun sütünü makineden geçiriyorlar kaymağını alıyorlar peynirini yapıyorlar daha sonra hayvanlar otlamaya gidiyor. Bizim tek sorunumuz elektrik sorunu başka sorunumuz yok” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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