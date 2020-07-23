Artvin'de boğa güreşi arenasında kır düğünü Korona virüs tedbirleri kapsamında boğa güreşi arenası düğünler için tercih edilmeye başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de boğa güreşi arenasında kır düğünü Korona virüs tedbirleri kapsamında boğa güreşi arenası düğünler için tercih edilmeye başlandı

İHA

Artvin'in Borçka ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında bir çift boğa güreşi arenasında kır düğünü yaptı.

Artvin'de boğa güreşi arenasında kır düğünü Korona virüs tedbirleri kapsamında boğa güreşi arenası düğünler için tercih edilmeye başlandı

Artvin’in Borçka ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında bir çift boğa güreşi arenasında kır düğünü yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan düğün salonları 1 Temmuz itibariyle açıldı. Salgın nedeniyle evlenecek çiftler son dönemlerde kapalı düğün salonları yerine açık hava ve kır düğünlerine daha fazla ilgi duymaya başladı.
Borçka ilçesinde de Taraklı'da boğa güreşlerin yapıldığı alanda Sedat ve Nurdan Bolkvazoğlu çiftinin boğa güreşleri arenasında yapılan düğünleri, sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maske takılarak gerçekleşti.
Borçka Boğa Güreşleri ve Köyleri Kalkındırma Derneği Başkanı Ebubekir Kambur, boğa güreşi arenasının düğünler için tercih edilmeye başlandığını belirterek "Sünnet, nişan ve düğünler için herkesi arenamıza bekliyoruz"
dedi.
Öte yandan düğün sahipleri ise açık alanda virüsün bulaşmasının önüne geçildiğini ve arenanın dünya evine girenlerine açılmasına vesile olan dernek başkanlarına memnuniyetlerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de inek düştüğü yerden iş makinesi yardımı ile kurtarıldı
YEREL HABERLER Artvin’de inek düştüğü yerden iş makinesi yardımı ile ...
Bir koçanda 26 fındık oluşan ağaç görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Bir koçanda 26 fındık oluşan ağaç görenleri ...
Artvin’de sokak hayvanlarını kısırlaştırılıyor
YEREL HABERLER Artvin’de sokak hayvanlarını kısırlaştırılıyor
Artvin Karagöl’deki yapının gerçeği ortaya çıktı Şavşat Karagöl’deki inşaat tepki çekmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Artvin Karagöl’deki yapının gerçeği ortaya ...
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli yeniden inşa ediliyor
YEREL HABERLER Baraj gölü altında kalacak Yusufeli yeniden inşa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X