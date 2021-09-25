Artvin’de ani bastıran kar yağışının ardından açan güneş kartpostallık görüntüler sundu

Japonya'nın en büyük bankalarından Mizuho'ya bu yıl yaşadığı 7 sistem arızası sonrası "iş geliştirme emri"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’in yüksek kesimlerine etkili olan kar yağışı ardından açan güneş, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin kuzeydoğu sınırında doğal güzellikleriyle dikkati çeken Artvin, özellikle sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle görenleri kendine hayran bıraktırıyor. Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel vadisi sonbahar renkleriyle bütünleşirken, 3 bin 400 metre rakımda bulunan Karçal Dağı'ndaki beyaz örtü ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.