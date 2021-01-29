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HaberlerGündem3. SayfaARZU'NUN KATİLİ KONUŞTU! Son dakika... Arzu'nun kızından ağlatan paylaşım!
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Katilin ifadesi! Arzu'nun kızından ağlatan paylaşım!

Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Aygün'ün, cansız bedeninin çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulunmasının ardından cinayet faili olarak gözaltına alınan ve cinayeti itiraf edip mahkemece tutuklanan Muharrem Coşkun cezaevine gönderildi. Tutuklanan Coşkun'un ifadesi ortaya çıktı. Genç kadının kızının annesiyle ilgili yaptığı paylaşım ise yürekleri dağladı

ARZU'NUN KATİLİ KONUŞTU! Son dakika... Arzu'nun kızından ağlatan paylaşım!
İHA

Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün'den (35) bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem Coşkun (37) gözaltına alındı. Muharrem Coşkun suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cansız bedeni Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu.

TABANCAYLA KAFASINDAN VURDU

İHA'da yer alan habere göre 2 çocuk babası Muharrem Coşkun ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'ndaki sorgusunun ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Cinayet zanlısının Arzu Aygün'ü tabancayla kafasından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Muharrem Coşkun cezaevine götürüldü.

"ARZU İLE 2015'TE SEVGİLİ OLDUK"

Tutuklanan Muharrem Coşkun'un mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Coşkun suçunu itiraf ederek, "Arzu Aygün ile 2015 yılında sevgili olmaya başladık. 2018 Haziran ayına kadar ilişkimiz devam etti. Sonrasında kendisiyle bir dönem uzaklaştık. Ancak bu dönemde ara sıra görüşmemiz oldu. 2019 Mart ayına kadar ilişkimiz tartışmalı da olsa yine devam etti. Olay tarihine kadar kendisiyle ara sıra görüşmeye devam ettik.

"BANA, 'KENAN'I SEVİYORUM' DEDİ"

Olay tarihinde Arzu Aygün'ü alarak Atakum ilçesi Ömürevleri mevkisindeki alacaklı olduğum bir yere gittik. Bu kişilerden parayı alamayıp geri döndük. Araca binince Arzu bana, 'Kenan'ı seviyorum' dedi. 2020 Aralık ayında Arzu bana 'Kenan S. isimli kişi ile birlikte olduğunu' söylemişti. Ancak o an şaka olduğunu söyleyince üstelemedim. Olay günü yine 'Kenan ile birlikte olduğunu' söyledi" dedi. Zanlı, cinayeti, kıskançlık nedeniyle işlediğini sözlerine ekledi.

"YİNE KADIN CİNAYETİ, BU SEFER BENİM ANNEM"

DHA'da yer alan habere göre de Arzu Aygün'ün kızı N.S. Aygün (16),annesi ile ilgili sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Acılı kız paylaşımında, "Annem sen bunu hak etmedin. Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem' ve 'Annem bu başına gelenleri asla ve asla hak etmedi ama hakkın adaleti diye şey var. İnşallah annemin olayı da önceki olaylar gibi bir kravat, iki pişmanlıkla 3 günde kapanmaz "ifadelerine yer verdi.

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