Arzum Onan ile oğlu Can Aslantuğ alışverişte görüntülendi Uzun bir aradan sonra objektiflere yansıyan Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ ile birlikte keyifli bir alışveriş turu yaptı

DHA / Habertürk Giriş: 04.12.2025 - 23:02 Güncelleme: 04.12.2025 - 23:02 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL