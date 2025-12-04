Arzum Onan ile oğlu Can Aslantuğ alışverişte görüntülendi
Uzun bir aradan sonra objektiflere yansıyan Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ ile birlikte keyifli bir alışveriş turu yaptı
Giriş: 04.12.2025 - 23:02 Güncelleme: 04.12.2025 - 23:02
Uzun süredir kameralar karşısına çıkmayan Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ ile birlikte AVM'de görüntülendi.
Anne–oğul, keyifli bir alışveriş turuna çıkarak hem vakit geçirdi hem de uzun zaman sonra birlikte objektiflere yansıdı. Birlikte geçirdikleri bu özel anlar, takipçilerinin ilgisini çekti.
